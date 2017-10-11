ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая приняла участие в открытии нового офиса МФЦ в Петропавловске-Камчатском. Автор законопроекта о повышении качества услуг МФЦ пообщалась с персоналом и посетителями центра, выяснила спектр предоставления услуг.

"МФЦ – это добрый знак современности. В городе Петропавловске-Камчатском создан третий современный центр оказания электронных услуг населению – светлый, комфортный и удобный. Здесь ощущается уважительное отношение к человеку. Граждане всей страны уже привыкли, что можно прийти в центр и получить любую услугу. Причём в любом месте – мы законодательно установили возможность, что человек может получить государственную услугу там, где ему это удобно – хоть рядом с домом, хоть рядом с работой, хоть находясь в отпуске или командировке. Вопрос доступности решён максимально. Сегодня мы устанавливаем дополнительные требования: вводим невозможность необоснованного повторного возврата документов гражданину, создаём условия, чтобы документооборот между уполномоченными органами был максимально эффективным и не зависит от человеческого фактора", - сказала Яровая.

Помещение нового офиса МФЦ на улице Савченко оборудовано в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми в настоящее время к МФЦ "Мои документы", в том числе удобными местами ожидания и электронной очередью. Для удобства клиентов работает бесплатный WI-FI, бизнес-окно для представителей малого и среднего предпринимательства, а дети могут провести время в оборудованном детском уголке. В настоящее время в регионе действуют 31 офис МФЦ. С момента открытия первого отделения в 2010 году, в многофункциональный центр подано более 1 млн 200 тысяч обращений от граждан. Ежемесячно поступает порядка 45 тысяч обращений от заявителей, из них около 30 тысяч приходится на краевой центр. Сегодня в офисах МФЦ региона предоставляется 470 государственных и муниципальных услуг.