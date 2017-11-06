ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Законодателям Соединённых Штатов Америки необходимо сменить приоритеты и на первое место поставить не пистолет, а безопасность, не право стрелять, а право жить. Такое мнение высказала заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая в связи с трагедией в штате Техас, где в результате стрельбы в церкви погибло 26 человек.

Парламентарий выразила слова глубочайшего соболезнование гражданам США в связи с трагедией. "Искренне желаем, чтобы череда массовых убийств была оставлена", - сказала она.

По словам Яровой, Америке необходимо разоружение. "Военно-промышленное лобби и прибыли производителей оружия в своё время стали насаждать идеологию массового вооружения граждан. Такие действия не повышали, а системно и последовательно разрушали основы безопасности в гражданском обществе, беспрепятственно давая оружие в руки всем. Люди разучиваются думать о безопасности, полагая, что если вооружены, то и защищены, игнорируя факт того, что против них оружие безумного соседа будет обращено легко и беспрепятственно, неожиданно и на поражение", - указала она.

Депутат напомнила, что полиция США, очевидно сама боясь вооружённого населения, нередко совершала непоправимые ошибки, стреляя в людей, так как игрушки принимала за оружие. "Но при этом оставляла незамеченными реальные угрозы совершения убийств людьми с различными расстройствами и в состоянии одержимости. Законодателям Америки необходимо сменить приоритеты и на первое место поставить не пистолет, а безопасность, не право стрелять, а право жить", - подчеркнула вице-спикер Госдумы.

Стрельбу в баптистской церкви в американском городе Сазерленд-Спрингс на юге Техаса, в результате которой погибли 26 человек, открыл белый мужчина в возрасте около 20 лет, у него были при себе автоматическое оружие и бронежилет. По словам представителя департамента общественной безопасности Техаса Фримена Мартина, расстреляв прихожан церкви, мужчина вышел из здания. По нему открыл огонь кто-то из местных жителей. Злоумышленник был найден мёртвым в машине, неизвестно, был ли он застрелен или покончил с собой.