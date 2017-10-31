Яровая считает необходимым убрать посредников в системе коммунальных платежей
31.10.2017, 20:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Необходимо убрать посредников в системе коммунальных платежей. Об этом заявила заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая, выступая на Президиуме Совета Законодателей, который проходит в Ставрополе.
"Каждый платёж должен оплачивать конкретную услугу и не передаваться в руки посредникам. Платежи, имеющие целевой характер должны уходить строго по назначению. Много граждан платит добросовестно, поэтому особенно важно, чтобы добросовестные плательщики не становились заложниками недобросовестных. Оплата через посредников становится плавильным котлом прав и обязанностей и уже непонятно, кто и кому должен", - сказала вице-спикер Госдумы.
Яровая также напомнила, что по итогам заседания Президиума Совета Законодателей от 24 апреля 2017 года было сформулировано предложение о переходе на прямые расчёты потребителей услуг с ресурсоснабжающими организациями. Правительством РФ законопроект подготовлен и готов к внесению в Госдуму.
По словам зампреда Госдумы, вопрос обеспечения граждан комфортным жильём – один из приоритетов работы парламента. Государственной Думой реализовано поручение Президента РФ по продлению деятельности Фонда содействия реформирования ЖКХ. Кроме того, Яровая напомнила, что в Государственной Думе действует рабочая группа по проблемам обманутых дольщиков, предложения которой о введение ответственности для бенефициаров, владельцев компаний застройщиков и об уходе от формы долевого строительства и переходе к проектному финансированию жилищного строительства в целом по стране, было поддержано Президентом РФ.
"Необходимо жителей домов, подлежащих сносу из-за недостатка сейсмоустойчивости, освободить от уплаты взносов на капитальный ремонт", - заявила вице спикер Госдумы.
Она отметила, что сегодня от уплаты взносов на капитальный ремонт освобождены собственники помещений в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. "Но это не относится к домам, подлежащим сносу в связи с недостатком сейсмоустойчивости. Это не логично с точки зрения целевого характера взносов, поэтому мы будем предлагать восстановить справедливость и обеспечить единый подход в отношении объектов, капитальный ремонт которых, в принципе, не может быть осуществлён", - предложила парламентарий.
"Сейсмические районы расположены в 27 субъектах Российской Федерации. Считаем целесообразным в будущем перейти от укрепления домов с недостатком сейсмоустойчивости к строительству новых объектов. Это эффективнее по затратам и на долгие годы решит вопрос обеспечения граждан комфортным и безопасным жильём, мы предложим правительству провести надлежащие экономические расчёты", - добавила Яровая.
По её словам, данная инициатива согласуется с недавним поручением Президента РФ о принятии мер по обеспечению к 2025 году роста показателей социального развития субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, до уровня выше средних значений по РФ.
Яровая также указала на необходимость сформировать базовые подходы к обеспечению многодетных семей земельными участками и определить критерии отнесения таких семей к имеющим право на получение земельного участка.
"Мы должны максимально сконцентрироваться на реализации тех решений, которые уже были приняты для помощи семьям. С 2011 по 2017 годы земельные участки предоставлены 304 тысячам многодетных семей, а на учёте, изъявивших желание приобрести земельный участок осталось 497 тысяч многодетных семей. К сожалению, в некоторых регионах отмечается дефицит земель соответствующей категории с электричеством, водопроводом, газопроводом и дорогами. Необходимо сформировать базовые подходы к обеспечению многодетных семей земельными участками и определить критерии отнесения таких семей к имеющим право на получение земельного участка. Кроме того, необходимо дать регионам право самим определять это, исходя из специфики региона. Наши региональные коллеги представят свои предложения, как учесть региональную специфику", - подчеркнула вице-спикер Госдумы.
Яровая напомнила, что Государственной Думой по инициативе Правительства РФ, была отменена ранее действовавшая норма о снятии с учёта в качестве нуждающихся в жилых помещениях семей с тремя и более детьми, получивших земельный участок для строительства жилого дома.
Кроме того, зампред Госдумы отметила, что Советом Законодателей по поручению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина была проведена оценка мер социальной поддержки семей в различных регионах РФ, подготовлены предложения по совершенствованию мер поддержки, в том числе в сфере жилищной политики.
"Каждый платёж должен оплачивать конкретную услугу и не передаваться в руки посредникам. Платежи, имеющие целевой характер должны уходить строго по назначению. Много граждан платит добросовестно, поэтому особенно важно, чтобы добросовестные плательщики не становились заложниками недобросовестных. Оплата через посредников становится плавильным котлом прав и обязанностей и уже непонятно, кто и кому должен", - сказала вице-спикер Госдумы.
Яровая также напомнила, что по итогам заседания Президиума Совета Законодателей от 24 апреля 2017 года было сформулировано предложение о переходе на прямые расчёты потребителей услуг с ресурсоснабжающими организациями. Правительством РФ законопроект подготовлен и готов к внесению в Госдуму.
По словам зампреда Госдумы, вопрос обеспечения граждан комфортным жильём – один из приоритетов работы парламента. Государственной Думой реализовано поручение Президента РФ по продлению деятельности Фонда содействия реформирования ЖКХ. Кроме того, Яровая напомнила, что в Государственной Думе действует рабочая группа по проблемам обманутых дольщиков, предложения которой о введение ответственности для бенефициаров, владельцев компаний застройщиков и об уходе от формы долевого строительства и переходе к проектному финансированию жилищного строительства в целом по стране, было поддержано Президентом РФ.
"Необходимо жителей домов, подлежащих сносу из-за недостатка сейсмоустойчивости, освободить от уплаты взносов на капитальный ремонт", - заявила вице спикер Госдумы.
Она отметила, что сегодня от уплаты взносов на капитальный ремонт освобождены собственники помещений в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. "Но это не относится к домам, подлежащим сносу в связи с недостатком сейсмоустойчивости. Это не логично с точки зрения целевого характера взносов, поэтому мы будем предлагать восстановить справедливость и обеспечить единый подход в отношении объектов, капитальный ремонт которых, в принципе, не может быть осуществлён", - предложила парламентарий.
"Сейсмические районы расположены в 27 субъектах Российской Федерации. Считаем целесообразным в будущем перейти от укрепления домов с недостатком сейсмоустойчивости к строительству новых объектов. Это эффективнее по затратам и на долгие годы решит вопрос обеспечения граждан комфортным и безопасным жильём, мы предложим правительству провести надлежащие экономические расчёты", - добавила Яровая.
По её словам, данная инициатива согласуется с недавним поручением Президента РФ о принятии мер по обеспечению к 2025 году роста показателей социального развития субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, до уровня выше средних значений по РФ.
Яровая также указала на необходимость сформировать базовые подходы к обеспечению многодетных семей земельными участками и определить критерии отнесения таких семей к имеющим право на получение земельного участка.
"Мы должны максимально сконцентрироваться на реализации тех решений, которые уже были приняты для помощи семьям. С 2011 по 2017 годы земельные участки предоставлены 304 тысячам многодетных семей, а на учёте, изъявивших желание приобрести земельный участок осталось 497 тысяч многодетных семей. К сожалению, в некоторых регионах отмечается дефицит земель соответствующей категории с электричеством, водопроводом, газопроводом и дорогами. Необходимо сформировать базовые подходы к обеспечению многодетных семей земельными участками и определить критерии отнесения таких семей к имеющим право на получение земельного участка. Кроме того, необходимо дать регионам право самим определять это, исходя из специфики региона. Наши региональные коллеги представят свои предложения, как учесть региональную специфику", - подчеркнула вице-спикер Госдумы.
Яровая напомнила, что Государственной Думой по инициативе Правительства РФ, была отменена ранее действовавшая норма о снятии с учёта в качестве нуждающихся в жилых помещениях семей с тремя и более детьми, получивших земельный участок для строительства жилого дома.
Кроме того, зампред Госдумы отметила, что Советом Законодателей по поручению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина была проведена оценка мер социальной поддержки семей в различных регионах РФ, подготовлены предложения по совершенствованию мер поддержки, в том числе в сфере жилищной политики.
Источник: Единая Россия