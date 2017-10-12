ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Россия уважает государственные символы и, безусловно, не приемлет новый вид американского самовыражения – «флаговый бандитизм». Такое мнение высказала заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая, комментируя снятие российский флаг с торгпредства РФ в Вашингтоне.

«Это дело США, что их государственный символ можно увидеть на ковриках и шортах. Но в нашем законодательстве, как и подобает суверенному демократическому государству, защищается цивилизованное отношение к государственным символам», - подчеркнула вице-спикер.

По мнению парламентария, американскому Сенату стоит озаботиться возвращением США от свободы бандитизма к цивилизации и порядочности.