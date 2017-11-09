ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Руководитель федеральной мониторинговой группы «Единой России» «Честная цена», заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая внесёт в осеннюю сессию законопроект об установлении запрета на возврат торговыми сетями нереализованной пищевой продукции производителям. Об этом вице-спикер Госдумы заявила по итогам круглого стола «Возврат непроданных скоропортящихся продуктов отечественным производителям как вид дискриминационной практики».

«Запрет на возврат производителю нереализованной продукции – это восстановление социальной справедливости как для покупателя, так и для производителя, отвечающее нормам международного права и нормальной логике договорных отношений. Мы в ближайшее время внесём в Госдуму проект федерального закона, в котором предложим запрет на возврат нереализованной продукции», – подчеркнула Яровая.

«То, что мы пришли к проекту закона, – это результат совместной работы, в которой принимали участие все регионы нашей страны, наши региональные фракции. Роспотребнадзор, Минсельхоз, союзы производителей, общественные организации и торговые сети поддержали запрет на возврат продукции производителю. Большая победа, что наша работа позволила изменить и риторику, и логику торговых сетей», – отметила парламентарий.

«У нас есть поручение Президента разобраться в этой проблеме. Сегодня есть все основания говорить о том, что мы не только в ней разобрались, но и нашли общий язык. И то, что сегодня законодатели предложили формулу, которая решает проблемы для всех, – это, на мой взгляд, самый качественный результат работы», – добавила она.

Вице-спикер Госдумы выразила надежду, что закон в случае принятия сможет начать работать уже в следующем году. Яровая подчеркнула, что запрет на возврат нереализованной продукции станет стимулом для повышения качества производства, для внедрения новых методик планирования закупок товара, а самое главное – устранит не только дискриминационную практику, а устранит возможность причинения прямого ущерба производителю и покупателю.