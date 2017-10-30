ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Законопроект, направленный на повышение уровня безопасности детей и совершенствование услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей, в Государственную Думу внесла заместитель председателя нижней палаты Ирина Яровая.

"Родители должны достоверно знать, в каких условиях на отдыхе будет находиться ребёнок, кто и на каких основаниях будет организовывать отдых. Наша задача – обеспечить семью исчерпывающей информацией до начала и во время отдыха, с тем чтобы решение семьи соотносилось с индивидуальными особенностями ребёнка и требованиями безопасности. Кроме того, взаимоотношения семьи и организации, обеспечивающей отдых ребёнка, должны быть защищены законом и носить правовой характер", - пояснила автор законопроекта.

Заместитель председателя Госдумы предлагает сделать обязательным типовой договор, содержащий исчерпывающую информацию об условиях отдыха ребёнка. Документ будет главным юридическим фактом начала взаимодействия семьи и организации отдыха детей и их оздоровления.

Законопроектом вводится новая форма общественного контроля за работой органов исполнительной власти субъекта РФ по организации детского отдыха. Региональные правительства должны будут сделать публичным реестр региональных учреждений, обеспечивающих детский отдых, на своих электронных ресурсах.

Проектом закона также предлагается утвердить в регионах список рекомендуемых туристских маршрутов для прохождения организованными группами детей и разместить его на сайте органов исполнительной власти субъектов.

"Информирование об особенностях природных, климатических условий в регионе, зонах повышенного риска, где требуется специальное снаряжение и навыки, – важная составляющая обеспечения безопасности. Это чрезвычайно важно для родителей в их оценке возможностей и готовности ребёнка к такому путешествию. Детский отдых должен быть в первую очередь безопасным и интересным для самих детей, а для родителей не должно оставаться неизвестным то, кто и как его организовывает", - подчеркнула Яровая.