ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Четвёртый детский технопарк на базе Московского центра упаковки откроется 6 декабря. Он появится на северо-западе города по адресу: улица Зорге, дом 9а. В нём юных горожан будут обучать основам художественного дизайна и инженерного дела. Дети смогут проектировать здания, улицы и набережные, создавать новые предметы интерьера и конструировать детали промышленного оборудования.

«В новом детском технопарке ребята узнают об инновациях в сфере архитектуры, строительства, производства и дизайна. Ученики получат возможность пройти летнюю практику в архитектурных бюро Италии, Чехии и Франции», — рассказал руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.

Технопарк Московского центра упаковки предлагает несколько направлений обучения, среди них не только технические. Это «Архитектура и дизайн», «Макетирование», «Инженерные решения», а также ряд программ, направленных на получение знаний и навыков в сфере продвижения и правового оформления проектов. Ребята пообщаются с ведущими архитекторами и инженерами, узнают основы управленческих навыков, разберутся в тонкостях юриспруденции, создадут макеты и упаковки нового поколения, посетят экскурсии на производстве упаковки.

В детском технопарке есть все необходимое для практических занятий: 3D-принтер, режущие и пишущие плоттеры (устройства для создания чертежей), современное оборудование для производства упаковки и компьютеры.

Учеников распределяют по группам в зависимости от уровня их знаний.

Первые два детских технопарка открылись в столице в 2016 году: первый - на базе технопарка «Мосгормаш» (обучение проводится по направлениям «Космонавтика», «Робототехника» и «Геоинформатика»), второй - на базе технополиса «Москва» (по направлениям «Авиамоделирование», «Робототехника», «Нанотехнологии», «Промышленный дизайн», «Информационные технологии»). С момента их открытия подготовку прошли уже более пяти тысяч детей. В ноябре 2017 года в столице заработал третий детский технопарк «Байтик», расположенный в Троицке (ТиНАО). В нем детей обучают программированию и информационным технологиям. До конца года планируется открыть еще восемь детских технопарков.

В Москве планируют создать целую систему детских технопарков. Для этого объединяют возможности средних и высших учебных заведений, резидентов технопарков, промышленных предприятий.