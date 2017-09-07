ОРЕАНДА-НОВОСТИ. О созданных за три прошедших года новых условиях для ведения бизнеса на Дальнем Востоке рассказал на открытии третьего Восточного экономического форума во Владивостоке вице-премьер – председатель Правительства Российской Федерации Юрий Трутнев.

«19 федеральных законов, 72 акта Правительства России, 4 института развития – это основа новой модели инвестиционной привлекательности Дальнего Востока. Эта модель не просто конкурентна, а по таким показателям как налоги, стоимость земли, электроэнергии, газа, воды, скорости административных процедур она одна из лучших в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - подчеркнул Юрий Трутнев.

Как подчеркнул вице-премьер, «сегодня мы можем сказать о том, что это не только наша оценка, это оценка создателей 837 инвестиционных проектов, которые проголосовали за работу на Дальнем Востоке своим трудом, своими инвестициями, своим творчеством». «Хочу поблагодарить инвесторов из Японии и Кореи, Китая и Вьетнама, Индии и Австралии, и других стран мира, которые оценили новые возможности, поверили нам и работают на Дальнем Востоке», - подчеркнул Юрий Трутнев.

Как отметил вице-премьер, конкуренция за инвестиции – это не застывший статичный процесс. Для того, чтобы предоставлять лучшие условия надо постоянно совершенствоваться.

«Хочу отчитаться о том, что мы сделали за год, прошедший с нашей прошедшей встречи на втором Восточном экономическом форуме. Мы снизили тарифы на электроэнергию до 6,5 цента за 1 киловатт в час. Ввели электронные визы для граждан 18 стран, которые могут прибывать в Свободный порт Владивосток. Заработал механизм предоставления квот на вылов рыбы в обмен на инвестиции. Гражданам Российской Федерации в рамках закона о «дальневосточном гектаре» выдано более 36 тысяч участков на Дальнем Востоке. Наша цель - добиться того, чтобы изменения на Дальнем Востоке стали необратимыми, а условия ведения бизнеса – лучшими», - подчеркнул Юрий Трутнев.