ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Объём производства продукции сельского хозяйства в России в январе - октябре 2017 г. вырос на 2,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г. и составил 4 трлн 789,3 млрд руб, сообщает Росстат.

В октябре 2017 г. объём производства сельхозпродукции, при этом, снизился на 2,5% к октябрю прошедшего года и составил 733,8 млрд руб. По данным статистического ведомства, численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей на конец октября составила 19,2 млн голов, что на 0,6% меньше, чем годом ранее.