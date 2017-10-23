За летний сезон Севастополь посетили более 300 тыс. туристов посетили
23.10.2017, 18:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ За минувший летний туристический сезон Севастополь посетили 320 тысяч туристов. Об этом сообщила начальник Главного управления культуры Ирина Демидова на аппаратном совещании правительства 23 октября.
«Объем туристического потока в целом сохранился на уровне 2016 года – около 320 тысяч туристов. При этом увеличилась продолжительность пребывания туристов в регионе и доля гостей, которые организовывали свой отдых самостоятельно без привлечения туристических компаний», – отметила Ирина Демидова.
По информации Единой межведомственной статистической системы, за первое полугодие 2107 года число туристов, которые останавливались в коллективных средствах размещения, сократилось на 22%. При этом вдвое выросло число ночевок в таких учреждениях, что, по словам Ирины Демидовой, характерно для летнего сезона. Гости предпочитали размещаться не в официальных отелях, а в частных зонах или арендованном жилье. Средняя загрузка санаториев и гостиниц в период высокого сезона составила 67%.
Ирина Демидова отметила, что цены на размещение в отелях по сравнению с прошлым годом не возросли, что обеспечивает дополнительную привлекательность региона для туристов.
Одним из самых посещаемых мест традиционно остаются музеи военно-патриотической направленности, которые в этом году посетило более 1 млн туристов.
Ирина Демидова также сообщила, одним из наиболее перспективных направлений является событийный туризм: 87 мероприятий включено в календарь туристически значимых мероприятий. В прошлом году в этом перечне было 31 событие.
Заслушав доклад руководителя Главного управления культуры, Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников выразил неудовлетворение слабым освещением роли конкретных мероприятий и городских приоритетных проектов, а также подведомственных учреждений в привлечении туристов, достижений в сфере туризма и планов на следующий год. Подробную информацию глава города поручил представить в недельный срок.
«Объем туристического потока в целом сохранился на уровне 2016 года – около 320 тысяч туристов. При этом увеличилась продолжительность пребывания туристов в регионе и доля гостей, которые организовывали свой отдых самостоятельно без привлечения туристических компаний», – отметила Ирина Демидова.
По информации Единой межведомственной статистической системы, за первое полугодие 2107 года число туристов, которые останавливались в коллективных средствах размещения, сократилось на 22%. При этом вдвое выросло число ночевок в таких учреждениях, что, по словам Ирины Демидовой, характерно для летнего сезона. Гости предпочитали размещаться не в официальных отелях, а в частных зонах или арендованном жилье. Средняя загрузка санаториев и гостиниц в период высокого сезона составила 67%.
Ирина Демидова отметила, что цены на размещение в отелях по сравнению с прошлым годом не возросли, что обеспечивает дополнительную привлекательность региона для туристов.
Одним из самых посещаемых мест традиционно остаются музеи военно-патриотической направленности, которые в этом году посетило более 1 млн туристов.
Ирина Демидова также сообщила, одним из наиболее перспективных направлений является событийный туризм: 87 мероприятий включено в календарь туристически значимых мероприятий. В прошлом году в этом перечне было 31 событие.
Заслушав доклад руководителя Главного управления культуры, Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников выразил неудовлетворение слабым освещением роли конкретных мероприятий и городских приоритетных проектов, а также подведомственных учреждений в привлечении туристов, достижений в сфере туризма и планов на следующий год. Подробную информацию глава города поручил представить в недельный срок.
Источник: http://sevastopol.gov.ru