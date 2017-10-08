За сутки в Приморье потушено 8 лесных пожаров
08.10.2017, 18:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В течение суток в Приморье ликвидировано восемь лесных пожаров на площади более 50 гектаров.
Как сообщили в краевом департаменте гражданской защиты, за прошедшие сутки природные пожары потушены в Дальнереченском, Чугуевском, Ольгинском, Красноармейском, Партизанском, Кировском, Спасском районах на площади более 50 гектаров.
«Ещё в семи муниципалитетах удалось локализовать 25 пожаров на площади 704 гектара. Сейчас в тушении огня принимают участие более 400 человек, задействовано почти 80 единиц техники, в том числе 17 бульдозеров. Кроме этого, пожары тушат и четыре воздушных судна, в том числе два самолёта МЧС, работающие в Кавалеровском и Тернейском районах», – пояснил руководитель ведомства Валентин Басаргин, добавив, что авиация работает в самых труднодоступных местах. Именно там и сосредоточена значительная часть очагов пожаров, куда сложно добраться технике и людям.
Напомним, в связи с высокой задымлённостью в районах пожара и возможностью возникновения угрозы населенным пунктам врио главы Приморья Андрей Тарасенко принял решение привлечь дополнительные силы на борьбу с природными пожарами, после обращения врио Губернатора в МЧС России, в край направили два самолета спасателей.
Валентин Басаргин особо подчеркнул, что угрозы населённым пунктам от лесных пожаров нет.
«Вблизи населённых пунктов усилены пожарные подразделения, сосредоточена тяжелая техника, люди оперативно информируются о складывающейся обстановке. Именно для защиты деревень и посёлков от перехода огня в нескольких районах работают группы приморских спасателей. В крае создан оперативный штаб для координации всех ведомств, муниципалитетов, по тушению природных пожаров и недопущению распространения огня на жилые и хозяйственные постройки», – рассказал директор департамента.
Он ещё раз обратил внимание глав муниципалитетов на выполнение норм противопожарной безопасности – работа с населением, уборка территорий от сухой травы, мусора, своевременное оповещение оперативных служб о возникновении очагов огня.
«Не все муниципалитеты в полной мере выполнили противопожарные меры», – обратил внимание глав городов и районов края директор департамента.
По словам Валентина Басаргина, профилактика природных пожаров – это общая задача всех структур вместе с населением – власти, спасателей, госпожнадзора и иных структур.
Отметим, накануне особый противопожарный режим введён в Красноармейском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Яковлевском, а также в Артёмовскм и Владивостокском городских округах. Кроме этого, режим ЧС муниципального уровня объявлен в Кавалеровском районе.
В департаменте гражданской защиты Приморского края особо отметили, что за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.
Как сообщили в краевом департаменте гражданской защиты, за прошедшие сутки природные пожары потушены в Дальнереченском, Чугуевском, Ольгинском, Красноармейском, Партизанском, Кировском, Спасском районах на площади более 50 гектаров.
«Ещё в семи муниципалитетах удалось локализовать 25 пожаров на площади 704 гектара. Сейчас в тушении огня принимают участие более 400 человек, задействовано почти 80 единиц техники, в том числе 17 бульдозеров. Кроме этого, пожары тушат и четыре воздушных судна, в том числе два самолёта МЧС, работающие в Кавалеровском и Тернейском районах», – пояснил руководитель ведомства Валентин Басаргин, добавив, что авиация работает в самых труднодоступных местах. Именно там и сосредоточена значительная часть очагов пожаров, куда сложно добраться технике и людям.
Напомним, в связи с высокой задымлённостью в районах пожара и возможностью возникновения угрозы населенным пунктам врио главы Приморья Андрей Тарасенко принял решение привлечь дополнительные силы на борьбу с природными пожарами, после обращения врио Губернатора в МЧС России, в край направили два самолета спасателей.
Валентин Басаргин особо подчеркнул, что угрозы населённым пунктам от лесных пожаров нет.
«Вблизи населённых пунктов усилены пожарные подразделения, сосредоточена тяжелая техника, люди оперативно информируются о складывающейся обстановке. Именно для защиты деревень и посёлков от перехода огня в нескольких районах работают группы приморских спасателей. В крае создан оперативный штаб для координации всех ведомств, муниципалитетов, по тушению природных пожаров и недопущению распространения огня на жилые и хозяйственные постройки», – рассказал директор департамента.
Он ещё раз обратил внимание глав муниципалитетов на выполнение норм противопожарной безопасности – работа с населением, уборка территорий от сухой травы, мусора, своевременное оповещение оперативных служб о возникновении очагов огня.
«Не все муниципалитеты в полной мере выполнили противопожарные меры», – обратил внимание глав городов и районов края директор департамента.
По словам Валентина Басаргина, профилактика природных пожаров – это общая задача всех структур вместе с населением – власти, спасателей, госпожнадзора и иных структур.
Отметим, накануне особый противопожарный режим введён в Красноармейском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Яковлевском, а также в Артёмовскм и Владивостокском городских округах. Кроме этого, режим ЧС муниципального уровня объявлен в Кавалеровском районе.
В департаменте гражданской защиты Приморского края особо отметили, что за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.
Источник: http://primorsky.ru