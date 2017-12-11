Закон о повышении МРОТ может быть принят на этой неделе
11.12.2017, 16:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Фракция "Единой России" рассчитывает на принятие законопроекта о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума во втором и третьем чтениях на текущей неделе. Об этом в понедельник сообщил первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев по итогам заседания президиума фракции.
"Во втором и, я надеюсь, третьем чтениях (на этой неделе) будет принят законопроект о повышении минимального размера оплаты труда", - сказал Исаев.
Он добавил, что фракция предложит Совету Госдумы поставить этот законопроект первым в повестку работы депутатов на пленарном заседании в среду.
"Во втором и, я надеюсь, третьем чтениях (на этой неделе) будет принят законопроект о повышении минимального размера оплаты труда", - сказал Исаев.
Он добавил, что фракция предложит Совету Госдумы поставить этот законопроект первым в повестку работы депутатов на пленарном заседании в среду.
Источник: Единая Россия