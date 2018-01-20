Законопроект об органическом сельском хозяйстве одобрен Правительством РФ
20.01.2018, 18:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ одобрило законопроект о правовых основах регулирования производства органической продукции. Цель законопроекта - установление правовых основ регулирования отношений в области производства органической продукции в части продукции растительного, животного, микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обработанном или переработанном виде, употребляемой в пищу, используемой в качестве корма для животных, посадочного и посевного материала.
Документ, в частности, вводит понятия "органическая продукция", "производство органической продукции" и "производители органической продукции".
"Одобрить проект федерального закона "О производстве органической продукции" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке. Минсельхозу РФ (Александру Ткачёву) с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти проработать с государствами-членами Евразийского экономического союза вопрос о реализации положений проекта федерального закона "О производстве органической продукции. О результатах доложить в Правительство РФ", - говорится в решении, опубликованном на сайте Кабмина РФ.
Проект также предусматривает создание реестра производителей органической продукции и добровольное подтверждение соответствия производства органической продукции документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации.
Документ, в частности, вводит понятия "органическая продукция", "производство органической продукции" и "производители органической продукции".
"Одобрить проект федерального закона "О производстве органической продукции" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке. Минсельхозу РФ (Александру Ткачёву) с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти проработать с государствами-членами Евразийского экономического союза вопрос о реализации положений проекта федерального закона "О производстве органической продукции. О результатах доложить в Правительство РФ", - говорится в решении, опубликованном на сайте Кабмина РФ.
Проект также предусматривает создание реестра производителей органической продукции и добровольное подтверждение соответствия производства органической продукции документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации.
Источник: Единая Россия