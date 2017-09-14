Замдиректора ФСИН предъявлено обвинение в растрате
14.09.2017, 13:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Главным следственным управлением СК России предъявлено обвинение заместителю директора ФСИН России Олегу Коршунову. Ему инкриминируется совершение двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения).
Установлено, что Коршунов, занимая вышеуказанную руководящую должность, в соответствии с ведомственными документами возглавлял контрактную службу ФСИН России, обеспечивающую закупку товаров для государственных нужд. По данным следствия, в 2015-2016 годах Коршунов организовал заключение двух государственных контрактов – на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. В результате действий обвиняемого и его соучастников ФСИН России был причинен ущерб на общую сумму более 160 млн рублей.
Сегодня следствие планирует избрать обвиняемому меру пресечения.
В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и выявление новых возможных эпизодов преступной деятельности.
Установлено, что Коршунов, занимая вышеуказанную руководящую должность, в соответствии с ведомственными документами возглавлял контрактную службу ФСИН России, обеспечивающую закупку товаров для государственных нужд. По данным следствия, в 2015-2016 годах Коршунов организовал заключение двух государственных контрактов – на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. В результате действий обвиняемого и его соучастников ФСИН России был причинен ущерб на общую сумму более 160 млн рублей.
Сегодня следствие планирует избрать обвиняемому меру пресечения.
В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и выявление новых возможных эпизодов преступной деятельности.
Источник: Следственный комитет