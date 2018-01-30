Замминистра иностранных дел РФ провёл встречу с Послом Италии
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 30 января заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял вновь назначенного Посла Итальянской Республики в Российской Федерации П.Терраччано, который вручил копии своих верительных грамот.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонних отношений.
С обеих сторон было выражено удовлетворение динамичным развитием партнерского взаимодействия между Россией и Италией, подтверждено обоюдное стремление к расширению и углублению политического диалога и наращиванию торгово-экономических, научных, культурных и гуманитарных связей между двумя странами.