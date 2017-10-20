ОРЕАНДА-НОВОСТИ 20 октября статс-секретарь – заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Г.Б.Карасин принял Посла Швейцарии в Москве И.Росье по его просьбе.



В ходе встречи стороны обменялись мнениями о ходе реализации посреднической миссии Швейцарии по представительству российских интересов в отношениях с Грузией.



Кроме того были обсуждены различные аспекты кризиса на Украине, включая российскую инициативу относительно миссии ООН по охране СММ ОБСЕ.