Замминистра иностранных дел России провёл встречу с Послом Швейцарии в Москве
20.10.2017, 16:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 20 октября статс-секретарь – заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Г.Б.Карасин принял Посла Швейцарии в Москве И.Росье по его просьбе.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о ходе реализации посреднической миссии Швейцарии по представительству российских интересов в отношениях с Грузией.
Кроме того были обсуждены различные аспекты кризиса на Украине, включая российскую инициативу относительно миссии ООН по охране СММ ОБСЕ.
Источник: http://www.mid.ru