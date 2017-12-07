Запасы семян подсолнечника в хозяйствах на 20% ниже, чем год назад
07.12.2017, 14:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ По данным Росстата, наличие семян подсолнечника в сельскохозяйственных предприятиях России на начало ноября составило 2240,6 тыс. тонн, что на 548,5 тыс. тонн или на 19,7% меньше, чем год назад (2789,1 тыс. тонн).
Комментарий аналитического центра «СовЭкон». Запасы подсолнечника в хозяйствах снизились практически во всех основных производящих регионах. Исключение - лишь Ростовская область и Ставропольский край, где в отличие от большинства регионов сбор подсолнечника возрос.
Наиболее резко упали запасы семян подсолнечника в Поволжье и Волгоградской области. В Самарской области они составляют всего 14% от прошлогодних, в Волгоградской – 54%, в Саратовской – 59%. При этом на начало декабря почти 1/3 посевов подсолнечника в Поволжье оставалась все еще неубранной.
Предстоящая зимне-весенняя уборка пополнит запасы семян в хозяйствах, но на сколько – вопрос открытый. В таких условиях многие аграрии предпочитают быть в «товаре», а не в «деньгах», закрывая свои текущие финансовые потребности продажами зерна, оставляя семечку «про запас».
Комментарий аналитического центра «СовЭкон». Запасы подсолнечника в хозяйствах снизились практически во всех основных производящих регионах. Исключение - лишь Ростовская область и Ставропольский край, где в отличие от большинства регионов сбор подсолнечника возрос.
Наиболее резко упали запасы семян подсолнечника в Поволжье и Волгоградской области. В Самарской области они составляют всего 14% от прошлогодних, в Волгоградской – 54%, в Саратовской – 59%. При этом на начало декабря почти 1/3 посевов подсолнечника в Поволжье оставалась все еще неубранной.
Предстоящая зимне-весенняя уборка пополнит запасы семян в хозяйствах, но на сколько – вопрос открытый. В таких условиях многие аграрии предпочитают быть в «товаре», а не в «деньгах», закрывая свои текущие финансовые потребности продажами зерна, оставляя семечку «про запас».
Источник: https://agriculture.bashkortostan.ru