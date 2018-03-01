Запущена новая мера господдержки на приобретение специализированной техники
01.03.2018, 15:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление № 163 устанавливающие Правила предоставления субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности.
Правилами предусматривается, что субсидии будут предоставляться российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением скидок при уплате процентов по кредитам, выданным на эти цели не ранее 1 января 2018 года.
Субсидия будет предоставляться в размере предоставленной скидки, в том числе в размере 10% стоимости приобретаемой техники, включённой в утверждаемый Минпромторгом России перечень инновационной техники. В федеральном бюджете на 2018 год на реализацию данного механизма господдержки предусмотрены средства в размере 2 млрд рублей.
Принятые решения позволят реализовать не менее 4000 единиц сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе не менее 600 единиц инновационной техники.
Господдержка будет способствовать дополнительной загрузке производственных мощностей предприятий, сохранению рабочих мест, в том числе в смежных отраслях. Также от реализации этого механизма господдержки будут обеспечены дополнительные поступления в бюджеты всех уровней.
Правилами предусматривается, что субсидии будут предоставляться российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением скидок при уплате процентов по кредитам, выданным на эти цели не ранее 1 января 2018 года.
Субсидия будет предоставляться в размере предоставленной скидки, в том числе в размере 10% стоимости приобретаемой техники, включённой в утверждаемый Минпромторгом России перечень инновационной техники. В федеральном бюджете на 2018 год на реализацию данного механизма господдержки предусмотрены средства в размере 2 млрд рублей.
Принятые решения позволят реализовать не менее 4000 единиц сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе не менее 600 единиц инновационной техники.
Господдержка будет способствовать дополнительной загрузке производственных мощностей предприятий, сохранению рабочих мест, в том числе в смежных отраслях. Также от реализации этого механизма господдержки будут обеспечены дополнительные поступления в бюджеты всех уровней.
Источник: Минпромторг