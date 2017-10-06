ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 10 октября в городе Сочи (Российская Федерация) состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.

Главы внешнеполитических ведомств государств Содружества обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в рамках Содружества, рассмотрят широкий круг вопросов, направленных на дальнейшее развитие  и углубление сотрудничества по ключевым направлениям деятельности СНГ.