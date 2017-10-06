Заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдёт в Сочи
06.10.2017, 14:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 10 октября в городе Сочи (Российская Федерация) состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.
Главы внешнеполитических ведомств государств Содружества обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в рамках Содружества, рассмотрят широкий круг вопросов, направленных на дальнейшее развитие и углубление сотрудничества по ключевым направлениям деятельности СНГ.
Главы внешнеполитических ведомств государств Содружества обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в рамках Содружества, рассмотрят широкий круг вопросов, направленных на дальнейшее развитие и углубление сотрудничества по ключевым направлениям деятельности СНГ.
Источник: МПА СНГ