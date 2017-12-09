Завершилось пребывание в Москве Предстоятеля Кипрской Православной Церкви
09.12.2017, 13:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 8 декабря 2017 года завершился визит в Москву Блаженнейшего Архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостома II, находившегося в российской столице на торжествах по случаю 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Церкви.
Вместе с Архиепископом Хризостомом на родину отбыли митрополит Пафосский Георгий, митрополит Тамасосский и Оринийский Исаия, архимандрит Иоанн (Иоанну), диакон Михаил Николау и К. Кикис.
Помимо участия в официальных мероприятиях в рамках юбилейных торжеств, Архиепископ Хризостом возглавил 3 декабря Божественную литургию в Даниловом ставропигиальном мужском монастыре, а также посетил Сретенский, Покровский и Зачатьевский монастыри столицы. В ходе пребывания в Москве Его Блаженство посетил Императорское православное палестинское общество, где встретился с его председателем С.В. Степашиным, а также Музей космонавтики.
Вместе с Архиепископом Хризостомом на родину отбыли митрополит Пафосский Георгий, митрополит Тамасосский и Оринийский Исаия, архимандрит Иоанн (Иоанну), диакон Михаил Николау и К. Кикис.
Помимо участия в официальных мероприятиях в рамках юбилейных торжеств, Архиепископ Хризостом возглавил 3 декабря Божественную литургию в Даниловом ставропигиальном мужском монастыре, а также посетил Сретенский, Покровский и Зачатьевский монастыри столицы. В ходе пребывания в Москве Его Блаженство посетил Императорское православное палестинское общество, где встретился с его председателем С.В. Степашиным, а также Музей космонавтики.
Источник: Московский Патриархат