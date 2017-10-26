Завод Ford Sollers в Елабуге повысил уровень локализации кроссовера Kuga
26.10.2017, 15:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компания Ford Sollers завершила проект по повышению локализации кроссовера Ford Kuga, ставшего возможным благодаря существенному увеличению спроса на модель в России.
С начала 2017 года для производства Ford Kuga в Елабуге были локализованы крупные пластиковые детали пластиковые молдинги, детали заднего и переднего бамперов, пластиковый обвес. Пластиковые детали изготавливаются из полимеров, произведенных «ТатхимПласт». Кроме того, Kuga получила новые стальные штампованные колеса, покрышки Pirelli и Continental. Из российского сырья изготовлены стальные колеса (поставщик – ПАО «Северсталь). Все локализованные компоненты уже устанавливаются на Ford Kuga российского производства. В настоящее время в среднем по модельному ряду, производимому в России, уровень локализации превышает 60%.
Уже на старте производства российские поставщики поставляли на конвейер для Ford Kuga кузовные панели, стекла, сиденья, боковые и пассажирские подушки безопасности, передние ремни безопасности, пластиковые детали интерьера и обивку потолка, ковры пола салона, панель приборов и электропровода, тормозные и топливные трубки, мультифункциональный дисплей и мультимедийную систему, аккумуляторные батареи, выхлопную систему, шины и алюминиевые колеса, дверные замки, уплотнители капота, багажника и дверных проемов. Значительная доля этих комплектующих также изготовлена из российского сырья: например, из пластика, поставляемого предприятием ПАО «Казаньоргсинтез» изготовлены воздуховоды, а из металлопроката ПАО ММК (Магнитогорский металлургический комбинат) – штампованные кузовные панели. В России также производятся автокраски, герметики и воски, жидкости для охлаждения двигателя и омывания стекол для первичной заливки в автомобиль.
Кроме того, к запуску производства кроссовера нового поколения на предприятии была проведена модернизация и внедрены новые технологии тестирования и контроля качества. Общие инвестиции в производственные мощности Ford Sollers в России, включая подготовку к выпуску нового Ford Kuga, составили около 1,5 млрд долларов.
Компания также располагает собственным производством двигателей в Елабуге, где производится двигатель Duratec объемом 1,6 л. Локализация этого силового агрегата, которым комплектуются компактные хетчбэки и седаны Ford Fiesta, субкомпактный кроссовер EcoSport, а также хетчбэки, седаны и универсалы C-класса Ford Focus, достигла уже 78%.
С начала 2017 года для производства Ford Kuga в Елабуге были локализованы крупные пластиковые детали пластиковые молдинги, детали заднего и переднего бамперов, пластиковый обвес. Пластиковые детали изготавливаются из полимеров, произведенных «ТатхимПласт». Кроме того, Kuga получила новые стальные штампованные колеса, покрышки Pirelli и Continental. Из российского сырья изготовлены стальные колеса (поставщик – ПАО «Северсталь). Все локализованные компоненты уже устанавливаются на Ford Kuga российского производства. В настоящее время в среднем по модельному ряду, производимому в России, уровень локализации превышает 60%.
Уже на старте производства российские поставщики поставляли на конвейер для Ford Kuga кузовные панели, стекла, сиденья, боковые и пассажирские подушки безопасности, передние ремни безопасности, пластиковые детали интерьера и обивку потолка, ковры пола салона, панель приборов и электропровода, тормозные и топливные трубки, мультифункциональный дисплей и мультимедийную систему, аккумуляторные батареи, выхлопную систему, шины и алюминиевые колеса, дверные замки, уплотнители капота, багажника и дверных проемов. Значительная доля этих комплектующих также изготовлена из российского сырья: например, из пластика, поставляемого предприятием ПАО «Казаньоргсинтез» изготовлены воздуховоды, а из металлопроката ПАО ММК (Магнитогорский металлургический комбинат) – штампованные кузовные панели. В России также производятся автокраски, герметики и воски, жидкости для охлаждения двигателя и омывания стекол для первичной заливки в автомобиль.
Кроме того, к запуску производства кроссовера нового поколения на предприятии была проведена модернизация и внедрены новые технологии тестирования и контроля качества. Общие инвестиции в производственные мощности Ford Sollers в России, включая подготовку к выпуску нового Ford Kuga, составили около 1,5 млрд долларов.
Компания также располагает собственным производством двигателей в Елабуге, где производится двигатель Duratec объемом 1,6 л. Локализация этого силового агрегата, которым комплектуются компактные хетчбэки и седаны Ford Fiesta, субкомпактный кроссовер EcoSport, а также хетчбэки, седаны и универсалы C-класса Ford Focus, достигла уже 78%.
Источник: http://mpt.tatarstan.ru