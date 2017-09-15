ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Зейская ГЭС (входит в группу «РусГидро») получила паспорт готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 годов. Этот документ подтверждает выполнение гидроэнергетиками всех необходимых мероприятий для надёжной работы станции в условиях низких температур. Проверка готовности проводилась специальной комиссией в составе представителей РусГидро, Дальневосточного управления Ростехнадзора, управления МЧС России по Амурской области и Системного оператора.

Комиссия подтвердила, что оборудование станции, а также технологические системы и гидротехнические сооружения полностью готовы к работе в зимний период. Гидроэнергетики соблюдают графики капитального и текущих ремонтов, а также программу комплексной модернизации. Специалисты станции обеспечили неснижаемый аварийный запас оборудования и материалов. Оперативный персонал станции прошел тренировки по отработке действий при ликвидации аварий в условиях низких температур.



