ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Член Комитета СФ по социальной политике Валентина Зганич в рамках работы в Нарьян-Маре провела встречи с родительскими клубами.

Приёмные матери — члены клуба "Лучик солнца" рассказали сенатору о деятельности сообщества. Сегодня оно объединяет около 40 замещающих семей. Большинство детей, переданных на воспитание в эти семьи, относятся к числу коренных малочисленных народов Севера. В целях популяризации ненецкой национальной культуры, активисты клуба совместно с региональным общественным движением "Ассоциация ненецкого народа "Ясавэй" планируют запустить долгосрочный проект "НАО – наша малая родина". В рамках проекта дети-сироты смогут поближе познакомиться с традициями и обычаями своих предков, узнают историю ненецкого народа и его язык, научатся готовить национальные блюда.

Активисты клуба считают, что институт приёмной семьи недостаточно поддерживается государством. Участники встречи озвучили ряд предложений, направленных на улучшения социальной обеспеченности этой категории граждан. В частности, они предложили изменить существующий механизм оплаты проезда к месту отдыха и обратно, ввести дифференцированный подход при выплате некоторых окружных субсидий, а также увеличить размер ежемесячной выплаты на содержание детей.

Зганич отметила, что в России замещающие семьи поддерживаются на всех уровнях власти. Однако, по словам сенатора, систему поддержки необходимо и дальше совершенствовать. Парламентарий поблагодарила женщин за их жизненный подвиг.

"Я горжусь вами. Вы взяли на себя огромную ответственность за судьбу и воспитание детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Отрадно, что в Ненецком автономном округе есть такие сильные люди",- сказала Зганич.

О тенденциях в демографической политике страны, о статусе многодетной семьи и необходимости его законодательного закрепления говорили на встрече с активистами клуба многодетных родителей НАО "СемьЯ". На сегодняшний день в НАО проживает более 900 многодетных семей, в которых воспитывается четверть всех детей региона.

Сенатор отметила, что, когда в настоящее время идёт активная работа над законопроектом "О статусе многодетных семей в Российской Федерации" очень важно, чтобы в этих обсуждениях принимали участие сами многодетные родители.

По мнению членов клуба, в дополнительной поддержке государства нуждаются все без исключения большие семьи. Особым направлением, по их мнению, должно стать введение оплаты материнского труда и включение работы дома в трудовой стаж женщины. Помимо этого участники встречи говорили о необходимости принятия мер по изменению общественного сознания, популяризации института многодетной семьи и более широкого освещения в СМИ положительного опыта многодетных семей.

По итогам встреч Зганич подчеркнула, что озвученные вопросы в последнее время поднимались на многих площадках федерального уровня, также они будут озвучены в профильном Комитете Совета Федерации.

"В стране и регионе необходимо совершенствовать систему социальной поддержки многодетных и замещающих семей, основанную на принципе справедливости", — сказала сенатор.