Путин внёс в Госдуму проект, расширяющий возможности использования средств маткапитала
07.12.2017, 19:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин внёс в Государственную Думу законопроект о возможности направлять средства материнского капитала нa оплату платных образовательных услуг дошкольного образования. Соответствующий документ размещён в электронной базе нижней палаты парламента РФ.
Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время право нa дополнительные меры государственной? поддержки может быть реализовано не ранее чем по истечении трёх лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребёнка или последующих детей?.
Из этого правила законом предусмотрены исключения: до достижения ребёнком трёх лет средства материнского капитала можно использовать нa уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, сообщается в документе.
"Проектом федерального закона предлагается установить ещё одно исключение, а именно предоставить гражданам возможность направлять средства материнского (семейного) капитала на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, а также на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов", - говорится в пояснительной записке.
Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время право нa дополнительные меры государственной? поддержки может быть реализовано не ранее чем по истечении трёх лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребёнка или последующих детей?.
Из этого правила законом предусмотрены исключения: до достижения ребёнком трёх лет средства материнского капитала можно использовать нa уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, сообщается в документе.
"Проектом федерального закона предлагается установить ещё одно исключение, а именно предоставить гражданам возможность направлять средства материнского (семейного) капитала на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, а также на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов", - говорится в пояснительной записке.
Источник: Единая Россия