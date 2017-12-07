Роль женского предпринимательства в развитии экспортного потенциала России обсудили в Совете Федерации
07.12.2017, 22:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 6 декабря состоялась встреча Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко с женщинами-предпринимателями на тему "Роль женского предпринимательства в развитии экспортного потенциала Российской Федерации".
Во встрече приняли заместитель Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Галина Карелова, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова, генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Пётр Фрадков, председатель комитета по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Надия Черкасова, представители федеральных органов власти и бизнес-сообщества, реализующие экспортно ориентированные проекты.
Женщины составляют практически половину занятых в мировой экономике и создают 37% совокупного ВВП. Кроме того, треть всех предпринимателей в мире – женщины. Согласно статистике, среди женщин-предпринимателей 85% имеют высшее образование, а более 40% получили дополнительное.
Правительством Российской Федерации был утверждён паспорт приоритетного проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", позволяющего снизить издержки экспортёров за счёт устранения избыточных административных барьеров, в том числе в таможенной сфере, в области экспортного и валютного контроля. Разрабатывается проект, определяющий основы государственной политики в этой сфере.
Минпромторгом России совместно с Российским экспортным центром реализуются следующие меры поддержки: компенсация части затрат, связанных с сертификацией продукции; субсидирование затрат на транспортировку продукции; субсидирование на цели повышения узнаваемости брендов, в том числе участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях.
По словам Валентины Матвиенко, подобные принимаемые государством меры привели к тому, что количество малых и средних предприятий-экспортёров в нашей стране увеличилось почти в три раза.
Глава Совета Федерации также упомянула о начале подготовки ко второму Евразийскому женскому форума, который пройдёт 20-21 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге. В рамках форума будут рассмотрены вопросы, касающиеся возможностей и роли женщин в политике, экономике, промышленном развитии, социальной сфере, обеспечении экологической безопасности, международном сотрудничестве, продвижении благотворительных и гуманитарных проектов.
Во встрече приняли заместитель Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Галина Карелова, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова, генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Пётр Фрадков, председатель комитета по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Надия Черкасова, представители федеральных органов власти и бизнес-сообщества, реализующие экспортно ориентированные проекты.
Женщины составляют практически половину занятых в мировой экономике и создают 37% совокупного ВВП. Кроме того, треть всех предпринимателей в мире – женщины. Согласно статистике, среди женщин-предпринимателей 85% имеют высшее образование, а более 40% получили дополнительное.
Правительством Российской Федерации был утверждён паспорт приоритетного проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", позволяющего снизить издержки экспортёров за счёт устранения избыточных административных барьеров, в том числе в таможенной сфере, в области экспортного и валютного контроля. Разрабатывается проект, определяющий основы государственной политики в этой сфере.
Минпромторгом России совместно с Российским экспортным центром реализуются следующие меры поддержки: компенсация части затрат, связанных с сертификацией продукции; субсидирование затрат на транспортировку продукции; субсидирование на цели повышения узнаваемости брендов, в том числе участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях.
По словам Валентины Матвиенко, подобные принимаемые государством меры привели к тому, что количество малых и средних предприятий-экспортёров в нашей стране увеличилось почти в три раза.
Глава Совета Федерации также упомянула о начале подготовки ко второму Евразийскому женскому форума, который пройдёт 20-21 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге. В рамках форума будут рассмотрены вопросы, касающиеся возможностей и роли женщин в политике, экономике, промышленном развитии, социальной сфере, обеспечении экологической безопасности, международном сотрудничестве, продвижении благотворительных и гуманитарных проектов.
Источник: Минпромторг