15.11.2019, 10:57
Адмирал объяснил, почему Украина беспокоится из-за укрепления Черноморского флота
ИА «Ореанда-Новости». По сообщению РИА Новости, адмиралом Владимиром Валуевым, бывшим командующим Балтийским флотом, было заявлено о том, что в украинском флоте хотят получить больше денег, поэтому там выказывают беспокойство, когда речь заходит об укреплении Вооружённых сил РФ на Чёрном море.
Недавно адмиралом Игорем Воронченко, занимающим должность командующего ВМС Украины, было сказано о том, что боевой потенциал Черноморского флота РФ растёт благодаря появлению в его составе кораблей-носителей крылатых ракет "Калибр". По заявлению украинского адмирала, Украина в ответ на это должна наращивать "качественное сотрудничество" с государствами, входящими в НАТО.
Недавно адмиралом Игорем Воронченко, занимающим должность командующего ВМС Украины, было сказано о том, что боевой потенциал Черноморского флота РФ растёт благодаря появлению в его составе кораблей-носителей крылатых ракет "Калибр". По заявлению украинского адмирала, Украина в ответ на это должна наращивать "качественное сотрудничество" с государствами, входящими в НАТО.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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