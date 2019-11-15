Недавно адмиралом Игорем Воронченко, занимающим должность командующего ВМС Украины, было сказано о том, что боевой потенциал Черноморского флота РФ растёт благодаря появлению в его составе кораблей-носителей крылатых ракет "Калибр". По заявлению украинского адмирала, Украина в ответ на это должна наращивать "качественное сотрудничество" с государствами, входящими в НАТО.