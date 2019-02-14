ИА «Ореанда-Новости». Адвокат бывшей жены заключённого Вячеслава Цеповяза сообщил, что его подопечная, Наталья Стришяя, получала ранее угрозы. Он подтвердил факт проведения проверки после её заявления об угрозах в полицию.

Эдуард Чургулия отметил, что женщине поступали угрозы после судов с бывшим мужем, на которых ей досталась половина денег, найденных у него во время обысков. При этом адвокат отметил, что угрозы поступали не от самого Цеповяза, а «от третьих лиц». Он подтвердил, что угрозы связаны именно с судами. С его слов, в настоящее время правоохранители проводят проверку по заявлению Стришней, но результатов пока нет.

В конце января Стришняя отсудила у экс-супруга 4,3 миллиона рублей. Эти деньги нашли у члена «кущевской банды» Цеповяза, ранее они проходили по уголовному делу в качестве улик. Позже суд признал средства совместно нажитым имуществом. По закону бывшей супруге отошло половина суммы.

В «главке» МВД по Краснодарскому краю, куда обращалась Стришняя с заявлением об угрозах, комментировать ситуацию не стали.

В феврале стало известно, что член «банды Цапков» переведён из колонии в Приамурье в другое место отбывания наказания. По источникам РИА Новости, он находится в изоляторе в Хабаровском крае. Однако в УФСИН по Хабаровскому краю подтвердили лишь то, что Цеповяз «находится в учреждении УИС за пределами Амурской области», куда именно он помещён – не уточнили.

Напомним, Цеповяз стал фигурой крупного скандала после того, как в СМИ в ноябре 2018 года появились фотографии его «красивой жизни» в колонии. На фото он в тюремной робе позирует с мобильным телефоном, а на столе перед ним дорогие блюда – красная икра, шашлык, крабы. После этой информации прокуратура начала проверку. Подлинность снимков подтвердилась, они были сделаны в 2015 году.

Было заведено уголовное дело о превышении полномочий в отношении сотрудников колонии. В январе 2019 года Сергей Перин опубликовал видеоролик про «усадьбу» Цеповяза в ИК-3 в Амурской области. За кадром голос проводит экскурсию по своей пасеке с пчелиными ульями, показывает спальню в отдельном вагончике и прочие удобства. Перин утверждает, что на видео голос Цеповяза. В ФСИН подтвердили, что это видео сделано в колонии примерно в то же время, что и фото.



Всего суд приговорил его к заключению в колонии строго режима на 20 лет. Цеповяз был обвинён по делу об убийстве 12 человек, которые совершила банда Цапка в станице Кущевская. Дело стало одним из самых громких в истории современной России. По версии следствия, члены ОПГ расправились с целыми семьями.

