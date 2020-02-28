ИА «Ореанда-Новости». Адвокат объяснил результаты экспертизы, выявившей следы наркотиков на волосах Голунова.

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин рассказал РБК, что экспертиза, подтвердившая наличие следов наркотиков на волосах журналиста, является одной из составных частей фальсификации доказательств в данном деле.

Бадамшин объяснил, что следы запрещённых наркотических веществ были найдены не в структуре волос, а на их внешней стороне. Он отметил, что данные вещества попали на волосы Голунова из-за сотрудников полиции, которые прикасались к голове в процессе задержания журналиста.

Ранее стало известно о результатах экспертизы, которая выявила на поверхности волос Ивана Голунова следы мефедрона, фениллентана и кокаина.