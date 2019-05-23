23.05.2019, 16:56
Адвокат рассказал, что наркотики нашли у тещи Абызова, а не у экс-министра
ИА «Ореанда-Новости». Защитник бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова Сергей Дрозда заявил, что правоохранители нашли наркотики в квартире тещи бывшего политика, пишут РИА Новости.
Адвокат рассказал, что наркотики были обнаружены в квартире, которая находится в собственности у Абызова, но живёт в ней его теща. Юрист подчеркнул, что его подзащитному обвинений в хранении наркотических веществ не предъявляют.
Напомним, Абызова обвиняют в хищении четырёх миллиардов рублей и выводе финансовых средств за рубеж.
Адвокат рассказал, что наркотики были обнаружены в квартире, которая находится в собственности у Абызова, но живёт в ней его теща. Юрист подчеркнул, что его подзащитному обвинений в хранении наркотических веществ не предъявляют.
Напомним, Абызова обвиняют в хищении четырёх миллиардов рублей и выводе финансовых средств за рубеж.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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