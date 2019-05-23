Адвокат рассказал, что наркотики были обнаружены в квартире, которая находится в собственности у Абызова, но живёт в ней его теща. Юрист подчеркнул, что его подзащитному обвинений в хранении наркотических веществ не предъявляют.Напомним, Абызова обвиняют в хищении четырёх миллиардов рублей и выводе финансовых средств за рубеж.