ИА "Ореанда-Новости" Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал слова своего подзащитного Эдварда Сноудена по отношению к российской власти. Защитник назвал эту тему спекуляцией со стороны представителей средств массовой информации.

Напомним, что ранее бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что на территории Российской Федерации он попал в своего рода «ловушку», ему сложно находиться в оппозиционном состоянии сразу по отношению к двум государствам. Анатолий Кучерена на эти слова отреагировал следующим образом. Несмотря на критику Сноудена российского руководства, это не значит, что экс-сотруднику американских спецслужб не нравится в России. По словам адвоката Сноудена, его подзащитный имеет право высказаться о работе отдельных государственных структур. В разговоре с ним Кучерена отметил, что Сноуден не видит негативных моментов жизни в России. Адвокат также подчеркнул, что Россия является демократическим государством, поэтому никто и ничто не может помешать высказаться Эдварду Сноудену о некоторых аспектах политического строя в России. В целом, адвокат назвал критические высказывания Сноудена раздутыми и провокацией со стороны средств массовой информации.

Анатолий Кучерена также рассказал о том, как живёт в настоящее время Сноуден в России. Он проживает на нашей территории, успел обзавестись семьёй, у него сложилось положительное отношение к гражданам государства и к России в целом. Несмотря на то, что вид на жительство позволяет Эдварду Сноудену покинуть пределы российского государства в любой момент, сам он не намерен переезжать. Напомним, что в январе 2017 года срок пребывания Эдварда Сноудена был продлён до 2020 года.