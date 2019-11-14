14.11.2019, 22:45
Адвокат Соколова подал апелляционную жалобу на решение суда об аресте доцента СПбГУ
ИА «Ореанда-Новости». Адвокат Соколова подал апелляционную жалобу на решение суда об аресте доцента СПбГУ.
Сегодня, 14 ноября, Октябрьским городским судом Санкт-Петербурга была принята и зарегистрирована апелляция в отношении ареста Олега Соколова. Адвокат Александр Почуев настаивает, что судья рассмотрел обстоятельства по вопросу об убийстве не в полной мере. Защита попросила суд отменить решение об аресте и выбрать более мягкую форму пресечения.
Адвокат обратился в СМИ для размещения информации для родственников погибшей студентки. С его слов, Олег Соколов хочет материально помочь им, например, оплатить похороны девушки. Такое действие не стоит воспринимать как желание «откупиться», историк искренне хочет помочь.
Стоит отметить, что адвоката бывшему профессору СПбГУ оплатили его коллеги.
Сегодня, 14 ноября, Октябрьским городским судом Санкт-Петербурга была принята и зарегистрирована апелляция в отношении ареста Олега Соколова. Адвокат Александр Почуев настаивает, что судья рассмотрел обстоятельства по вопросу об убийстве не в полной мере. Защита попросила суд отменить решение об аресте и выбрать более мягкую форму пресечения.
Адвокат обратился в СМИ для размещения информации для родственников погибшей студентки. С его слов, Олег Соколов хочет материально помочь им, например, оплатить похороны девушки. Такое действие не стоит воспринимать как желание «откупиться», историк искренне хочет помочь.
Стоит отметить, что адвоката бывшему профессору СПбГУ оплатили его коллеги.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии