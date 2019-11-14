Сегодня, 14 ноября, Октябрьским городским судом Санкт-Петербурга была принята и зарегистрирована апелляция в отношении ареста Олега Соколова. Адвокат Александр Почуев настаивает, что судья рассмотрел обстоятельства по вопросу об убийстве. Защита попросила суд отменить решение об аресте и выбрать болееАдвокат обратился в СМИ для размещения информации для родственников погибшей студентки. С его слов, Олег Соколов хочет материально помочь им, например, оплатить похороны девушки. Такое действие не стоит воспринимать как желание «откупиться», историк искренне хочет помочь.Стоит отметить, что



