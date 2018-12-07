ИА «Ореанда-Новости». Роман Боков, адвокат осуждённого по делу об убийстве Вячеслава Цеповяза, считает, что наказание начальника управления ФСИН по Амурской области вызвано не столько выявленными нарушениями, сколько с большим общественным резонансом истории.

Ранее сообщалось, что начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Амурской области привлекли к дисциплинарной ответственности после проверки информации об условиях заключения осуждённого Цеповяза.

7 декабря пресс-служба ФСИН сообщила, что проверка деятельности регионального УФСИН России завершена. Речь шла о проверках, которые начались после опубликования в прессе скандальных фото об условиях отбывания наказания в ИК-3 осуждённого члена банды «цапков» Цеповяза.

По завершению проверки начальник территориального управления ФСИН и ряд сотрудников колонии были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

– Лично я к этому отношусь критически. Можно так рассудить, что если бы не было Цеповяза в колонии, то колония была бы идеальной. Я не столько связываю это все с самими нарушениями, которые там были допущены, сколько с большим общественным резонансом и раздутостью всей этой ситуации… Привлекли, значит, руководство ФСИН посчитало это необходимым. Обычное показательное выступление у нас. Есть нарушение – найдутся и виновные, – сообщил свою точку зрения Боков.

При этом о справедливости наказания адвокат Цеповяза судить не берётся, поскольку данными проверки он не располагает.

В отношении руководства колонии продолжается проверка в рамках ранее возбуждённого уголовного дела.

Напомним, в СМИ попали фото, где осуждённый Цеповяз в тюремной робе позирует с едой далеко не из тюремного меню: на столе крабы, шашлыки и икра. При этом на фото у него имеется мобильный телефон. Фотографии вызвали резонанс. После этого в колонию с проверкой выехала прокуратура Амурской области.

Член банды «цапков» Цеповяз осуждён на 20 лет по делу об убийстве 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Сам главарь банды Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.