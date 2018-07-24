



ИА «Ореанда-Новости» . Средства массовой информации следят за скандалом, связанным с именем Александра Дрыманова, бывшего руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Москве. На прошлой неделе стало известно, что генерал-майор Александр Дрыманов был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности.

Александру Дрыманову инкриминируется получение взятки от своего бывшего заместителя генерал-майора Дениса Никандрова.



По словам Никандрова, он вручил своему начальнику 10 тысяч долларов за покровительство на работе.



Представители следствия также сообщили, что генерал-майор Александр Дрыманов подозревается в получении денежной суммы в размере 200 тысяч долларов за помощь вору в законе Шакро Молодому.



Криминальный авторитет пытался повлиять на ход следствия в отношении его ближайшего соратника по кличке Итальянец. Также сообщается, что следователи разрабатывают ещё несколько эпизодов получения взяток экс-руководителем Следственного комитета по Москве.





На прошлой неделе Лефортовский суд избрал меру пресечения в отношении генерал-майора – его поместили под стражу на один месяц, пока идёт следствие.



Однако Александр Дрыманов своей вины не признал и сообщил, что будет подавать апелляцию на решение суда. По словам генерала, он невиновен и не собирается покидать страну.



В понедельник стало известно, что Московский городской суд рассмотрит 31 июля представленную защитой Дрыманова апелляционную жалобу.





Сейчас следствие по делу генерал-майора находится в ведении Федеральной службы безопасности. Ход расследования не оглашается.



Если вину бывшего руководителя московского Следственного комитета докажут, то ему будет грозить около 20 лет лишения свободы.



Кроме того, на него могут наложить штраф в 70 раз превышающий сумму взятки. Также сообщается, что в случае доведения дела до суда, руководить процессом будет высокопрофессиональный судья. В силу статуса дела, суд присяжных рассматривать его не может.





За получение взятки от криминального авторитета Шакро Молодого, настоящее имя преступника Захарий Калашов, уже осуждён Михаил Максименко, бывший руководитель управления собственной безопасности Следственного комитета РФ. Ведётся следствие в отношении Дениса Никандрова, бывшего заместителя Александра Дрыманова.





После суда Александр Дрыманов сообщил журналистам, что расследование в его отношении велось на протяжении всего следствия по делам Максименко и Никандрова. Доказательств причастности Александра Дрыманова найдено не было.



Бывший руководитель московского следствия считает, что раз следователи не нашли доказательств вины Дрыманова по делу Шакро Молодого, то они решили привлечь генерал-майора к ответственности через показания Никандрова.