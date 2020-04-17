ИА «Ореанда-Новости». Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов на все международные рейсы до августа. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Пресс-секретарь авикомпании Юлия Спивакова рассказала, что решение приостановить продажи является техническим, так как не означает фактическую отмену рейсов. Однако таким образом в «Аэрофлоте» надеются снизить нагрузку на контакт-центр компании и офисы продаж, которые из-за пандемии коронавируса оказались в сложном положении. Множество туристов вынуждены снова и снова перебронировать билеты, так как надеются на дальнейшее улучшение ситуации с коронавирусом в мире.

Спивакова уточнила, что «Аэрофлот» не будет продавать билеты на все международные рейсы до тех пор, пока не наступит определённость с возобновлением международного воздушного сообщения.

Также пресс-секретарь авиаперевозчика добавила, что ситуация может измениться и перелёты могут быть возобновлены ранее. На это повлияет получение соответствующего разрешения.

Онлайн-система поиска билетов на сайте перевозчика по запросу рейсов за границу в этот период не показывает результатов. Теперь билеты можно приобрести лишь на даты августа. Ранее подобное ограничение уже вводилось, однако оно должно было продлиться до 30 апреля.

6 апреля компания «Аэрофлот» сообщила о сокращении частоты полётов по внутренним направлениям из-за падения спроса на билеты ввиду введённых в стране ограничений. Меры, запрещающие передвижение россиян по территории государства, были введены с начала месяца для сдерживания распространения коронавируса в России. В пресс-службе компании отметили, что пассажиры рейсов, которые были отменены из-за принятых мер, будут перебронированы на выполняемые.

Также о сокращении перевозок во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Южно-Сахалинск сообщила дочерняя авиакомпания «Аэрофлота» «Россия».

На фоне коронавируса в России на 50-60% по сравнению с прошлым годом упал спрос на перелёты по внутренним маршрутам. Это приводит к сокращению рейсов между городами страны. Резко упал спрос и на международные полёты даже на глубокие даты продаж.

В Международной ассоциации аэропортов заявили, что в марте российские авиакомпании перевезли на 17% меньше пассажиров, чем за тот же период 2019 года. В ассоциации уточнили, что объём международных перевозок сократился на более чем 44% - до 1,5 миллионов пассажиров.