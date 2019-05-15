Итоги касаются января - апреля текущего года. За отчётный период клиентами краснодарского аэропорта стали свыше 1,2 миллиона человек.По информации пресс-службы аэропорта "Краснодар", за январь - апрель 2018 года пассажиропоток составил 1 145 207 человек.Возрос процент желающих полететь из аэропорта в российские регионы - 1 миллион человек (на 8%). Увеличилось и количество людей, воспользовавшихся услугами аэропорта на международных направлениях, - более 217 тысяч человек (на 24%). Чаще всего люди из Краснодара летали в такие российские города как Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Новосибирск. Среди международных направлений наиболее популярными у пассажиров стали туристические рейсы, как например, в Анталью, Вену, Дубай, Ереван и Стамбул.Помимо пассажиров аэропорт посчитал и количество перевозимого груза. Его объём и почтовые отправления составили более 2 435 тонн.

Международный аэропорт "Краснодар" имеет федеральное значение. Другое его название "Пашковский". Расположен на восточной окраине города, в 12 километрах от центра. Аэропорт является вторым, после сочинского, по величине аэропортом юга России. В прошлом году полностью завершены работы по реконструкции здания аэропорта, которые длились здесь с 2012 года.