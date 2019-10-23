ИА "Ореанда-Новости" Государства Африканского континента потратили четырнадцать миллиардов долларов на закупку оружия российского производства. Об этом стало известно в ходе открытия Экономического форума Россия – Африка.

По информации, предоставленной главой Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству (или ФСВТС) Российской Федерации Дмитрием Шугаевым, это составляет значительную долю среди всех направлений экспорта отечественного оружия – приблизительно до сорока процентов всего объёма приходится на африканские страны. Примечательно, что за последние пять лет динамика поставок оружия в африканские страны имеет исключительно положительный характер. Дмитрий Шугаев также отметил, что показатель от тридцати до сорока процентов не является конечным результатом, у двух сторон есть все возможности наращивать эти объёмы. Такая информация прозвучала в ходе интервью одному из российских телевизионных каналов на открытии Экономического форума Россия – Африка. Напомним, что форум проходит в городе Сочи 23 – 24 октября.

Глава ФСВТС России также отметил, что в настоящее время завершились поставки российских истребителей типа Су-30К на территорию Анголы. Это африканское государство является для российской стороны уже традиционным партнёром в поставках. В Анголе до сих пор находится большое количество технического вооружения ещё со времён Советского Союза. В настоящее время обсуждается вопрос поставки на египетскую территорию ударных вертолётов типа Ка-52 для кораблей «Мистраль».

Напомним, что ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия приступит к поставке отечественного вооружения в Ирак.







