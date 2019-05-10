ИА «Ореанда-Новости» Около здания Госдумы РФ был задержан журналист, поэт и активист Александр Дельфинов (Смирнов), который проводил одиночный пикет в поддержку жительницы Екатеринбурга Дарьи Беляевой.

На Беляеву, страдающую шизотипическим расстройством, завели уголовное дело после того, как она приобрела в интернете антидепрессанты. Отмечается, что активист бы задержан правоохранителями через несколько минут после начала своего пикета.

Как рассказал Дельфинов в интервью телеканалу «Дождь», он вышел на пикет по причине того, что сам по назначению врача принимает такой же препарат, как купила Беляева. По словам активиста, дело Дарьи является подменой понятий и «имитацией антинаркотической борьбы».