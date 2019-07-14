ИА «Ореанда-Новости» Увеличение числа людей, заражённых ВИЧ, возросло в связи с тем, что выросло число выявленных случаев заболевания. Об этом заявил руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский в беседе с РИА Новости.

При этом он также отметил, что число выявленных случаев ВИЧ продолжит расти, так как обследоваться начали группы населения, которые ранее не сдавали тесты на ВИЧ.

Ранее сообщалось о росте числа ВИЧ-инфицированных в Башкирии, так в Абзелиловском районе на 100 тысяч человек было выявлено 77 случаев заболевания.