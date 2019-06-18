ИА «Ореанда-Новости». Четырнадцать академиков Российской академии наук, 21 член-корреспондент и шесть профессоров РАН подписались под письмом академика Андрея Воробьёва, который призвал пересмотреть все дела по «наркотическим» статьям.



Обращение разместили на сайте «Клуба 1 июля» - неформального объединения учёных. Академики просят власти пересмотреть все дела по статьям 228 и 229. Кроме того, учёные призвали реформировать систему уголовного наказания по таким делам.



Ранее Воробьёв обратился к президенту Владимиру Путину с этой же просьбой. Он отметил, что около трети всех заключенных в России отбывают срок по делам, которые связаны с наркотиками.