ИА «Ореанда-Новости» Заместитель председателя правительства России Максим Акимов продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта.

Он выполнен в виде пластиковой карты. На него будут нанесены основные сведения о гражданине: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения – а также срок действия документа (10 лет с момента выдачи). Удостоверение личности нового образца также будет содержать информацию о месте жительства, о водительских правах, СНИЛС и ИНН, данные миграционного учета. Все данные компетентные государственные органы смогут перезаписывать, когда они изменятся.

Ранее Акимов сообщил, что начиная с 2022 года паспорта старого образца выдаваться уже не будут.