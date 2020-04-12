ИА «Ореанда-Новости». Глава Крыма поручил в период изоляции активизировать дорожные работы. Сергей Аксенов призвал использовать период карантина «по полной».

Глава Крыма поручил на заседании республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса вывести дорожников на работу со следующей недели. Сейчас, благодаря режиму самоизоляции, введённому в регионе для недопущения распространения коронавирусной инфекции, сложилась идеальная ситуация для ремонта и капитального ремонта дорог. С точки зрения отсутствия транспорта на дорогах, время для ремонта уникальное, подметил Аксенов.

По последней информации оперштаба, в Крыму зафиксирован 31 случай заражения коронавирусом.