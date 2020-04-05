ИА «Ореанда-Новости». Глава республики Крым рассказал об объёме воды в регионе. Сергей Аксенов заявил журналистам, что на данный момент запасов в Крыму достаточно, чтобы обеспечивать Симферополь в течение 3,5 месяцев.

Аксенов отметил, что, несмотря на запасы, возможны некоторые ограничения водоснабжения полуострова.

Глава республики пояснил, что вода запасена в трёх основных источниках водоснабжения Симферополя – Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах. Объём резервов превышает 25 миллионов куб. м. Он также добавил, что возможны небольшие колебания в течение недели, однако они были и раньше.

В начале февраля глава бюджетного комитета Верховной рады выступил с предложением продавать воду Крыму. Его инициативу поддержал первый президент Украины, заявив, что это должна быть коммерческая договорённость, а не жест доброй воли.



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