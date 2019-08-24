ИА «Ореанда-Новости». Около 7 миллиардов рублей планируется выделить на ремонт дорог, берегоукрепление, обустройство канализационных и очистных сооружений в Коктебеле. Такие данные сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на выездной студии радио «Спутник в Крыму» на вечеринке Koktebel Jazz.

В Коктебеле будут отремонтированы дороги, сети, очистные сооружения, а также несколько новых причалов.

По словам главы республики, уже есть поддержка на федеральном уровне, финансирование поступит в полном объёме.

«Мы ожидаем, что в течение месяца проектная документация выйдет из экспертизы и получит положительное заключение», - сказал он.