ИА «Ореанда-Новости». Сергей Аксёнов, глава Крыма, сообщил о запрете деятельности организаций, которые в Крыму занимаются торговлей разливными алкогольными напитками, рассказывает РИА Новости. Сообщается, что запрет будет действовать на период профилактики пандемии коронавируса. 

Аксеновым было также сказано что магазины, которые торгуют спиртными напитками, причислены к продовольственным. 

Сообщается, что под ограничением оказались также автомойки, ломбарды, организации, которые выдают займы.