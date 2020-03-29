29.03.2020, 12:27
Аксёнов сообщил о том, что в Крыму работа точек по реализации разливного алкоголя будет приостановлена
ИА «Ореанда-Новости». Сергей Аксёнов, глава Крыма, сообщил о запрете деятельности организаций, которые в Крыму занимаются торговлей разливными алкогольными напитками, рассказывает РИА Новости. Сообщается, что запрет будет действовать на период профилактики пандемии коронавируса.
Аксеновым было также сказано что магазины, которые торгуют спиртными напитками, причислены к продовольственным.
Сообщается, что под ограничением оказались также автомойки, ломбарды, организации, которые выдают займы.
Аксеновым было также сказано что магазины, которые торгуют спиртными напитками, причислены к продовольственным.
Сообщается, что под ограничением оказались также автомойки, ломбарды, организации, которые выдают займы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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