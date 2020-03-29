, рассказывает РИА Новости. Сообщается, что запрет будет действовать на период профилактики пандемии коронавируса.Аксеновым было также сказано что магазины, которые торгуют спиртными напитками, причислены к продовольственным.Сообщается, что под ограничением оказались также автомойки, ломбарды, организации, которые выдают займы.