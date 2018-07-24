ИА «Ореанда-Новости». Актёр Анатолий Пашинин, известный по фильмам «Адмирал» и «Мы из будущего» заявил, что населению Украины безразлична своя страна, они могут называть себя как угодно, но не украинцами. Он также сказал, что предки не оставили ничего своим потомкам, поэтому Украина сравнима с колонией, а украинцы с папуасами, он также отметил, что у населения его страны нет прав на реализацию, как у беженцев. Это он заявил в интервью журналистке Соне Кошкиной.



Во время интервью с Соней Кошкиной в ее программе «KishkiNa», Анатолий Пашинин выразил мнение, что жители его страны вправе называть себя «как угодно» – сумчанами, запорожцами, черкасчанами, но только не украинцами. Свою теорию артист пояснил тем, что им безразлична судьба своей страны. Он заявил, чтобы население не смело говорить, что они украинцы, поскольку «им не нужна Украина» и безразлична смерть своих собратьев.

– Им зашибись, истекает ли Украина кровью, умирают ли мои побратимы, погиб ли Черномор или нет. Им пофиг!» — цитирует слова Анатолия Пашинина украинская газета «Обозреватель».

Он отметил, что предки оставили своим потомкам только разрозненную страну и сравнил украинцев с колонией папуасов:

– Мы — колония, в которой у нас, как у папуасов, нет прав на реализацию, нет таких возможностей на реализацию, как у любого беженца, – сообщил Пашин журналисте Кошкиной, его слова цитирует РИА Новости.

Напомним, Анатолий Пашинин снялся в таких фильмах, как «Адмирал» и «Мы из будущего», в сериалах «Грозовые ворота» и других кинолентах. Однако год назад актёр заявил о своём намерении вступить в добровольческий батальон, который был создан на основе «Правого сектора» (это экстремистская организация, которая запрещена на территории Российской Федерации). Актёр ушёл воевать в Донбасс на стороне Киева, возвращаться в России он не намерен.

Ранее в интервью он сообщил о том, что ловит удовольствие от участия в боевых действиях в Донбассе. Это он объяснил всплеском адреналина и удовольствием от того, что выжил. С его слов, война – не кино. На вопрос, что он испытывает, когда целится во врага, он ответил, что хочется попасть.

Он утверждал, что, участвуя в военных действиях в Донбассе, «не выполняет долг», а «кайф ловит».



