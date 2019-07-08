Дело в том, что артист стал человеком практически без определённого места жительства.

88-летний Иван Краско, помимо своей актёрской деятельности, известен общественности своими четырьмя браками, а также довольно скандальными бракоразводными процессами. Краско является также многодетным отцом – у него пять детей. Однако, при такой большой семье артист к настоящему моменту остался без крыши над головой. Всё своё нажитое имущество Иван Краско регулярно оставлял супругам и детям. Поэтому артист задумался над тем, что его уход в монастырь поможет избежать печальной участи забытого и никому не нужного пожилого человека.

В эфире популярной телевизионной передачи артист признался, что какое-то время жил со своей третьей женой Натальей Вяль. Однако, обстоятельства сложились таким образом, что Краско пришлось уйти от бывшей супруги и поселиться на даче у своей дочери. Исполнитель главных ролей в многочисленных фильмах обмолвился, что и этот вариант является временным местом проживания артиста. В случае, если ситуация с квартирой или домом у Краско в ближайшее время не решится, то ему придётся уйти в монахи.

По словам Натальи Вяль, артист, действительно, проживает на её территории вместе с детьми. Подавленное настроение артиста Вяль связывает с банальной скукой, однако, она не станет противится, если Иван Краско действительно решит съехать от бывшей супруги. Наталья Вяль выбор монашеской стези даже поддерживает.

Противоположного мнения придерживаются их общие сыновья – Иван и Фёдор. Они не хотят разлучаться с отцом и не хотят, чтоб Краско жил с посторонними людьми. Последняя супруга артиста Наталья Шевель, которая на 60 лет младше знаменитого артиста, не верит, что Краско решится на такой поступок. А даже если и уйдёт в монастырь, то довольно ненадолго – Шевель заявила, что трудности монашеской жизни испугают его и он сбежит назад в мирскую жизнь.