Источник уведомил издание, что Болдри уже поставил подпись под контрактом с компанией. Пока нет информации о том, какого именно героя сыграет актёр. Сюжет сериала держат в секрете.24-летний актёр до семи лет жил в столицах Польши и России. В 2003 году поселился в Великобритании. Болдри свободно разговаривает на русском языке. Героев Болдри можно увидеть в сериалах "Холлиокс" и "Молокососы".