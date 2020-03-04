04.03.2020, 13:34
Актёр с российскими корнями сыграет одного из главных героев сериала "Властелин колец"
ИА «Ореанда-Новости». Максим Болдри, актёр из Британии, имеющий российские корни, сыграет одного из главных героев многосерийного проекта Amazon "Властелин колец", заявлено в публикации Deadline.
Источник уведомил издание, что Болдри уже поставил подпись под контрактом с компанией. Пока нет информации о том, какого именно героя сыграет актёр. Сюжет сериала держат в секрете.
В многосерийном кинематографическом проекте "Властелин колец" будут рассказывать о событиях, которые предшествовали тем, что были описаны в первой части саги Толкина.
24-летний актёр до семи лет жил в столицах Польши и России. В 2003 году поселился в Великобритании. Болдри свободно разговаривает на русском языке. Героев Болдри можно увидеть в сериалах "Холлиокс" и "Молокососы".
Источник уведомил издание, что Болдри уже поставил подпись под контрактом с компанией. Пока нет информации о том, какого именно героя сыграет актёр. Сюжет сериала держат в секрете.
В многосерийном кинематографическом проекте "Властелин колец" будут рассказывать о событиях, которые предшествовали тем, что были описаны в первой части саги Толкина.
24-летний актёр до семи лет жил в столицах Польши и России. В 2003 году поселился в Великобритании. Болдри свободно разговаривает на русском языке. Героев Болдри можно увидеть в сериалах "Холлиокс" и "Молокососы".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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