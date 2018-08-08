ИА «Ореанда-Новости». Накануне в СМИ появилась информация о том, что знаменитого французского актёра Сами Насери, известного своей главной ролью в комедийных фильмах «Такси» Люка Бесонна, избили в Москве. Актёр получил по лицу в караоке-клубе, где отдыхал с братом. Насери даже обращался в клинику для оказания медицинской помощи, сейчас он рассказал полиции, из-за чего случился конфликт.

Насери заявил, что в тот вечер не употреблял алкоголь и не был пьян, так как принимает лекарства. Он также отметил, что не нарушал очерёдность исполнения песен в караоке-баре «Войс». Ранее сообщалось, что конфликт возник на этой почве – компании не поделили микрофон.

Со слов актёра, в ту ночь с субботы на воскресенье, он был в заведении с братом Ларби, у них состоялась ссора с неизвестным мужчиной.

В тот же день в НИИ имени Склифосвского оказали медицинскую помощь и сразу же выписали, в госпитализации он не нуждался, информацию подтвердили в клинике. Позже ему сделали операцию в НИИ имени Гельмгольца, в настоящее время актер чувствует себя хорошо.

Хозяйка караоке-бара в интервью «Москва-24» заявила, что актёр и его компания хотели исполнять больше песен, она высказала предположение, что Насери не понимал, что в заведении петь нужно в порядке очереди, что и могло послужить причиной конфликта.

Однако Насери с её видением ситуации не согласен. Он отметил, что в баре была компания русскоязычных людей, на столе которых стояло много алкоголя. С его слов, они заплатили администрации деньги, чтобы им разрешили петь вне очереди.

– Я знаю правила, я знаю русскую культуру караоке, я был в 20 барах за год своего пребывания в России, и нигде не заставляли платить за песни. А здесь они, должно быть, заплатили, то есть у них было больше прав, потому что они заплатили, — сказал Насери.

С его слов, рускоговорящая компания спела 20 песен, а очередь до столика Насери так и не дошла. Слова хозяйки о том, что он и его друзья были пьяны, он также опроверг. По версии актёра, люди, с которыми произошёл конфликт, «хорошо знали администрацию заведения».

Компания Насери уже вышла из заведения, когда началась потасовка, утверждает актёр. Он отмечает, что охрана ничего не сделала, когда люди набросились на них.

– Я сказал, что мы уходим. Оба молодых человека за нами проследовали, один из них набросился на моего брата, и началась потасовка, — рассказал актер, добавив, что уже после того, как его компания вышла, один из нападавших направился к нему и нанес удар по лицу.