ИА «Ореанда-Новости». В Москве госпитализировали российского актёра Петра Мамонова, у него диагностировали инфакрт.



На страницу актёра в Facebook сказано, что все ближайшие концерты будут отменены. Сообщается также, что Мамонова положили в реанимацию, врачи оценивают его состояние как тяжелое.



Петру Мамонову 68 лет, он известен как рок-музыкант и актёр. Среди наиболее известных фильмов - «Царь», «Остров» и «Пепел».