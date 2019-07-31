ИА «Ореанда-Новости». Суд в столице назначил 37-летнему актёру театра «Современник» Дмитрию Смолеву восемь суток ареста за незаконное ношение полицейской формы, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что поводом послужила видеозапись, на которой актёр одет в милицейскую форму. В ГИБДД посчитали, что он «дискредитировал своим поведением органы внутренних дел». Видеозапись полицейские сами обнаружили в интернете.



Актёра задержали, он рассказал, что надел форму, чтобы сняться в клипе. Однако объяснения не помогли, на артиста завели административное дело по статьям о незаконном ношении формы и мелком хулиганстве.